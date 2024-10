Reggina-Rende: aggiornamento biglietti venduti. Difficile arrivare a 10.000

Sette vittorie consecutive, il primato in classifica e lo scenario del sabato sera al momento non sembrano essere elementi sufficienti per coinvolgere in maniera ancor più massiccia i tifosi della Reggina. Insieme ai 5001 abbonati circa 2000 i biglietti venduti, forse leggermente sotto rispetto a quelle che erano le previsioni.

Qualcosa aveva percepito nella giornata di ieri il tecnico della Reggina Mimmo Toscano che, nel corso della conferenza stampa, ha cercato di sollecitare i tifosi ad essere al fianco della squadra in maniera massiccia. Ci sono ancora diverse ore prima dell’inizio del match, vedremo quello che accadrà.

