Reggina-Rende: la probabile formazione amaranto

Alle 20.45 Reggina e Rende in campo per l’anticipo della sedicesima giornata. Per Toscano i dubbi sono sempre collegati alla possibilità di scegliere tra tanti elementi e quindi è solo problema di abbondanza. L’impronta dell’undici iniziale dovrebbe ricalcare comunque quello di sempre, saranno i soliti ruoli a presentare eventualmente delle novità. Questo il probabile undici anti Rende:

REGGINA: Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Rolando, De Rose, Bianchi, Bresciani; Bellomo; Denis, Corazza. All. Toscano