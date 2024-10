Reggina-Rende anticipata a sabato. Dove vedere la partita

Non era programmata tra le gare da giocarsi in anticipo come lo è invece Ternana-Viterbese, ma anche Reggina-Rende si giocherà questa sera alle 20.45 allo stadio Oreste Granillo, secondo quanto stabilito dopo la richiesta della società amaranto di anticiparne il match. Per coloro che non potranno venire allo stadio, unica possibilità per assistere alla gara è solo attraverso la piattaforma Eleven Sports in pay e lo si potrà vedere su pc, tablet, smartphone e smart tv.

Si ricorda che a differenza degli anni scorsi, la visione del match è legata alla sottoscrizione di abbonamento mensile o annuale, quindi non è più possibile acquistare la singola partita.

