Reggina-Rende: il dato dei biglietti venduti fino al momento

Stasera al Granillo il derby tra Reggina e Rende. Gli amaranto si presentano da primi in classifica ed imbattuti, mentre i biancorossi, collocati nei bassifondi, solo da qualche settimana stanno provando a rialzare la testa.

Forse condizionati dalle previsioni meteo, i tifosi non hanno ancora preso d’assalto i punti prevendita, infatti per il momento sono poco meno di 2000 i biglietti venduti, insieme ovviamente ai 5001 abbonati.

Ieri, proprio in virtù di una prevendita a rilento, era stato lo stesso mister Toscano in conferenza stampa ad invitare la tifoseria ad assistere in maniera massiccia all’incontro, perchè soprattutto per i calciatori il sostegno diventa di fondamentale importanza.

