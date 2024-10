Reggina-Rende: tutto pronto, anche il terreno di gioco (FOTO)

Si rischia di essere ripetitivi, ma ci sono dati di fatto che ci impongono di tornare spesso su promesse fatte dal presidente Gallo che puntualmente vengono mantenute con una frequenza impressionante. Si è conclusa una settimana importantissima, quella scorsa, in cui il massimo dirigente ha nuovamente riportato a casa lo storico marchio della Reggina Calcio, acquisendone insieme storia e palmares, un passaggio molto atteso dalla tifoseria. Poi il pullman, le sfilate, la straordinaria partecipazione ed il grandissimo entusiasmo che continua ad aumentare attorno alla figura di questo incredibile personaggio.

Ha fissato l’11 di marzo, parlando di stadio Oreste Granillo, e per quella data tutti si aspettano delle novità, nel frattempo dopo aver ridato vita al tabellone luminoso, ha preteso la sistemazione anche del manto erboso che, qualche giorno addietro vi avevamo fatto vedere dopo i primi interventi e che oggi, a poche ore dalla sfida con il Rende, si presenta in buone condizioni come testimonia la foto sottostante:

