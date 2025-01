Reggina; caso Renelus: Fissata la data dell’udienza. I dettagli

La Scafatese ha ufficialmente presentato ricorso riguardo il tesseramento del calciatore della Reggina Renelus. La società amaranto a più riprese ha manifestato grande serenità rispetto alla regolarità della procedura ma ovviamente bisognerà comunque attendere l’esito della prima udienza.

“La minaccia sulla classifica resta il risultato di Scafati (1-1) non ancora omologato. Il ricorso della società campana riguarda delle presunte anomali sul tesseramento di Renelus legate più che altro a questioni burocratiche da chiarire. Gli amaranto rischiano, almeno in teoria, la sconfitta a tavolino, ma la situazione appare ingarbugliata.

Il calciatore per una piattaforma ufficiale risulterebbe svincolato, benchè abbia un contratto con la Reggina regolarmente depositato. Le Noif prevedono che per un calciatore straniero le società dilettantistiche debbano rinnovare le richieste di tesseramento anche per ogni anno successivo al primo, con validità fino al termine di ogni stagione.

Renelus è arrivato a Reggio nel dicembre del 2023, aveva firmato inizialmente un nuovo contratto fino a giugno 2024, poi prolungato fino a giugno 2025 con rinnovo depositato e acquisito lo scorso maggio. Dalla Reggina filtra tranquillità rispetto agli eventi. Il francese tra l’altro era in distinta nell’ultimo match di Favara già dopo che la questione era emersa. Tuttavia, fino alla definizione della situazione, la stessa è da considerarsi sospesa.

L’udienza è fissata per il prossimo 23 gennaio, giovedi successivo alla sfida casalinga che gli amaranto giocheranno al Granillo contro il Città di S. Agata e precedente alla trasferta di Ragusa.