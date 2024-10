Reggina, rinnovato l’accordo per il S.Agata. Ok l’iscrizione, ora il mercato

Un passo alla volta, la Reggina si avvicina alla stagione 2017-2018, quando mancano circa due settimane all’inzio del ritiro, previsto al S.Agata. Proprio al centro sportivo, è legata la notizia più importante degli ultimi giorni, anche se ancora non ufficiale. Il club amaranto e la curatela fallimentare della Reggina Calcio infatti hanno trovato un accordo per il rinnovo dell’affitto del centro sportivo S.Agata e per i diritti all’utilizzo del nome e del logo, fino al 30 giugno del 2018 per un costo di circa 10 mila euro al mese.

Risolta la questione legata al S.Agata, il club di Praticò ha pagato gli stipendi relativi alle mensilità di aprile e maggio, altro elemento imprescindibile in materia di regolare iscrizione al prossimo campionato. Adesso, quindi, si potrà entrare a piedi uniti sul calciomercato. Saranno diversi i volti di un organico che si presenterà ancora più ‘verde’ rispetto alla scorsa stagione. Salutato capitan Coralli, l’altro elemento di esperienza, vale a dire il centrocampista Botta, dovrebbe proseguire la sua avventura in riva allo stretto.

Rimane un rebus, al momento, il futuro dei due big Porcino e De Francesco. Appetiti da diversi club cadetti, hanno entrambi un contratto in scadenza nel 2018, che limita sensibilmente la richiesta del club in sede di mercato. Si cerca un’intesa sul rinnovo, in attesa di capire se saranno i pilastri del nuovo corso o verranno ceduti. La differenza, come sempre, la farà la consistenza della cifra offerta.

Da sciogliere in fretta il nodo relativo al portiere (Sala non è stato confermato), cosi come quello del centravanti che si aggiungerà a Bianchimano. Rientrati dai prestiti Oggiano e il giovane Pelosi, saranno coinvolti nelle riflessioni generali che riguardano il reparto avanzato. Quali i nomi in entrata? Numerosi gli obiettivi in entrata, tutti alla prima (o quasi) esperienza nel calcio professionistico. Piace l’ex primavera dell’Atalanta Tulissi, mentre dalla Roma potrebbero arrivare gli ex Primavera Vasco e Di Livio, entrambi centrocampisti classe ’97.