Reggina: nuovo rinnovo in casa amaranto

La società pensa già al futuro... sperando che non sia ancora in serie D

E’ periodo di rinnovi in casa Reggina e l’ultimo in ordine di tempo è quello del giovane attaccante Marcel Perri, autore della terza rete in occasione della vittoria ottenuta dagli amaranto contro il Licata. La dirigenza ha sempre dichiarato di voler puntare sul talentuoso calciatore tanto da rifiutare diverse proposte. Il suo contratto viene prolungato fino al giugno del 2026.