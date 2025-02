Reggina: Trocini sull’addio della scorsa estate e la situazione in casa Akragas

Intervenuto a GS Channel, mister Trocini ha parlato anche dell’interruzione del rapporto della passata stagione e di quel secondo tempo con il Siracusa giocato in maniera diversa rispetto al primo:

“Difficile dire cosa sarebbe successo se non si fosse interrotto il rapporto con la società. Avrei certamente dato continuità rispetto al lavoro della passata stagione, portato avanti ricorderete con grandi difficoltà. Sarebbe venuto fuori probabilmente dall’inizio quello che si vede quest’anno nell’atteggiamento tattico e degli uomini. La continuità, la conoscenza, sono aspetti importanti, ma credo che oggi sia inutile parlarne.

Il secondo tempo con il Siracusa

“Il secondo tempo con il Siracusa ha sorpreso anche me perchè negli spogliatoi ci eravamo detti di non arretrare di un centimetro e la parte iniziale era stata proprio così. Poi qualcosa è cambiato e con il passare dei minuti è calata la nostra pressione ed è venuta fuori la forza del Siracusa.

La situazione Akragas

“Noi dobbiamo tentare di vincere tutte le partite restanti. E’ chiaro che due punti in meno da recuperare sarebbero importanti ma non cambiano la sostanza. Il nostro pensiero immediato va all’Enna e poi a quella successiva, non ci sono altre vie d’uscita. Puntiamo a fare il massimo sperando che il Siracusa perda qualche punto”.