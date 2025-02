Reggina: parla mister Trocini. La reazione, il silenzio dopo Licata, la voglia di spingere

Dopo la scelta di lasciare spazio ai suoi calciatori per la conferenza stampa post gara con il Licata, il tecnico Trocini ha parlato a GS Channel: “Ho deciso di lasciare spazio alla squadra, pensavo fosse la cosa più giusta dopo una settimana complicata. Non era facile reagire dopo una batosta così forte e i ragazzi sono stati bravissimi, per questo li ho voluti ringraziare lasciando a loro lo spazio post gara.

La reazione è stata rabbiosa, ottimo l’approccio e il merito è di tutti. La società ci è stata molto vicina, abbiamo voluto condividere un momento negativo, abbiamo provato a superarlo e credo che ci siamo riusciti. La squadra sta bene, non c’è alcun problema dal punto di vista fisico e stiamo cercando di recuperare qualche acciaccato e in questo senso si sta lavorando con lo staff medico. Dopo la sconfitta con il Siracusa è stata dura, reagire non era semplice, ora tocca spingere per vincere sempre.

Perri e Provazza sono due giocatori che hanno dimostrato anche in passato le loro qualità. Lavorano seriamente, a differenza della scorsa stagione adesso c’è più concorrenza, ma sono giovani e il tempo è dalla loro parte”.