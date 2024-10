Reggina, querelle Ripepi-Brunetti: ecco tutta la documentazione inviata dal Comune

Eccole le carte inviate a Massimo Ripepi dopo l’istanza di accesso agli atti, con cui il consigliere di opposizione del Comune di Reggio Calabria ha sollevato negli ultimi giorni un vero e proprio ‘caso’ Reggina.

Venerdì 15 settembre Ripepi aveva chiamato i Carabinieri, invitandoli a Palazzo San Giorgio, per denunciare presunte irregolarità nella procedura di assegnazione del titolo a La Fenice Amaranto. E’ seguito poi l’esposto a firma dello stesso Ripepi presentato ai Carabinieri, con cui si denunciava la mancanza di documenti da lui ritenuti fondamentali.

“Saranno le forze dell’ordine a fare i dovuti accertamenti. Bisogna fare luce su una vicenda oscura”, queste le parole di ieri del consigliere comunale d’opposizione all’uscita della caserma dei Carabinieri.

Ecco le carte del Comune inviate al consigliere.

In tutto sono cinque i documenti allegati alla lettera indirizzata al consigliere Ripepi con oggetto ‘Procedura di evidenza pubblica esplorativa per l’acquisizione di manifestazioni di interesse

da parte di società sportive o associazioni sportive dilettantistiche candidabili per l’eventuale iscrizione della squadra di calcio della città di Reggio Calabria al campionato nazionale di serie D per la stagione 2023/2024‘.

In allegato sono stati trasmessi i due verbali del 7.9.2023, il verbale del pomeriggio del giorno successivo (8.9.2023), il verbale della seduta dell’Ordine dei Commercialisti dell’8.09.2023, trasmesso con pec del 15.09.2023 ed infine la pec del 10.9.2023 con cui è stata trasmessa alla ASD La Fenice Amaranto la lettera di accreditamento FIGC del 10.09.2023.

Con l’invio della documentazione il sindaco f.f. Paolo Brunetti spera adesso di poter sciogliere i dubbi del consigliere Massimo Ripepi e di poter archiviare, una volta per tutte, il ‘caso’ Reggina.

CLICCA QUI PER CONSULTARE LA DOCUMENTAZIONE