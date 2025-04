Reggina: il DG Praticò sul ripescaggio e la ‘Giornata Amaranto’

Nel corso della trasmissione “Fuorigioco” in onda su RTV, il DG Praticò ha parlato anche di riepscaggio, rispondendo alla domanda di un tifoso: “Il ripescaggio? La griglia è abbastanza chiara. C’è l’inserimento di una squadra B, poi la vincente dei play off con la migliore media punti e poi una retrocessa dalla serie C e via via con lo stesso criterio. Sicuramente la serie C oggi è una ecatombe e tra qualche giorno avremo i riscontri delle ultime scadenze del 16 aprile, ma già abbiamo visto quello che è successo a Turris e Taranto. Aspettiamo e vediamo, ma io voglio ancora credere che si possa arrivare primi, quindi vincere e sperare in un passo falso del Siracusa.

La Giornata Amaranto

“La ‘Giornata Amaranto‘ era stata definita con la Vibonese e poi si è deciso di spostarla con il Favara alle stesse condizioni. Ricordiamo che nella sottoscrizione dell’abbonamento era prevista e comunque su eventuali riduzioni dei prezzi, così come qualcuno ha chiesto, decide la proprietà. Vi ricordo che potevamo decidere di farla con il Siracusa avendo la certezza di riempire lo stadio, eppure non lo si è fatto“.