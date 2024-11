Reggina: la risposta di Inzaghi alle dichiarazioni di Antonio Cassano

L'allenatore amaranto non ha dato molto peso alle valutazioni fatte dall'attuale opinionista della Bobo Tv

Quasi a conclusione della conferenza stampa pre gara tra Modena e Reggina, una battuta molto veloce del tecnico Pippo Inzaghi, in risposta ad una domanda fatta dal cronista, riguardo le dichiarazioni di Antonio Cassano sulle qualità calcistiche di Superpippo che riproponiamo: “”Inzaghi sapeva giocare a calcio? Come? Che modo era? Era alla carlona. Giocava con dei fenomeni. Gli mettevano la palla, e una volta di stinco, una volta di braccio… vai a vedere i gol che ha fatto. Numero uno di cosa? Non si sa… Ti salutiamo”.

Il tecnico amaranto si è limitato ad una brevissima considerazione: “Ha risposto bene Ancelotti: lo conosciamo…“. Un risposta, o meglio non risposta dell’attuale allenatore del Real Madrid tempo addietro quando Cassano aveva parlato di un passaggio del turno di “culo”: “Lo conosciamo tutti, sappiamo com’è fatto. Non ho niente da rispondergli“.