Reggina, ritiro e abbonamenti, silenzio assoluto. Sembra lavori solo Taibi…

In questo periodo sembra che alla Reggina lavori il solo Taibi. Le tante notizie riguardanti la squadra amaranto arrivano solo ed esclusivamente dal mercato, tra ufficializzazioni, tante trattative avviate, tante altre che saltano per diversi motivi.

In realtà sappiamo bene che questi per la società sono giorni frenetici in cui, dopo aver formalizzato l’iscrizione, c’è un ritiro precampionato da organizzare e soprattutto trovare la location per farlo, con questa lunga ed interminabile vicenda S. Agata ad oggi non ancora risolta.

E’ probabile che i dirigenti, a prescindere dal centro sportivo, abbiano comunque una soluzione alternativa, ad ora non comunicata.

Come non vi sono più notizie riguardo la campagna abbonamenti. Dopo il primo giorno in cui si annunciava la grande partenza con 200 tessere sottoscritte, il silenzio assoluto sul seguito, tranne la comunicazione di una proroga che concluderà questa prima fase il sette di luglio.

Da quello che filtra i dati non sarebbero esaltanti, ma è giusto ricordare che vi saranno altre due finestre a fine mese e nell’ultima decade di agosto, anche se l’attuale andamento non fa pensare a particolari stravolgimenti.

M.F.