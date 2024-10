La Reggina 1914 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Marco Condemi fino al termine della stagione.

Nella propria carriera Marco ha vestito esclusivamente la maglia amaranto: cresciuto nel vivaio, in prima squadra Condemi ha collezionato due presenze in B nella stagione 2013/14 e cinque in serie C nella stagione 2014/15. Indosserà la maglia numero 25.