Reggina: Rivas sarà ancora amaranto

Tecnica, grandi capacità di corsa e qualità. Rigoberto Rivas, pur non giocando moltissimo, è stato comunque una delle piacevoli sorprese del campionato della Reggina. Tra l’altro ha realizzato uno dei gol più importanti della stagione in quel di Catanzaro, che ha regalato agli amaranto un preziosissimo successo.

Arrivato in prestito dall’Inter, mister Toscano sul fronte offensivo lo ha schierato in diversi ruoli. A sostegno delle punte o da esterno d’attacco, sempre con grandi risultati. Dalla voce del suo procuratore Filippo Pacini, a Reggina Tv, è arrivata la conferma di un rinnovo del prestito: “Stiamo definendo alcuni dettagli con l’Inter per il rinnovo del contratto fino al 2023, poi sarà automatico il rinnovo del prestito con la Reggina. Garantisco al cento per cento che Rivas anche in serie B, indosserà la maglia amaranto“.