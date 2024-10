Rivas, Rolando e Charpentier: tempi di recupero per i tre infortunati

La rosa è ampia, perchè ventotto calciatori in organico consentono certamente di non poter recriminare al momento se qualche calciatore è rimasto ancora fuori per infortunio. E’ altrettanto vero che ogni allenatore vorrebbe comunque avere tutti a disposizione per poter operare serenamente ogni tipo di scelta e fare diverse valutazioni in base anche alla settimana di allenamenti.

Non ci sono notizie ufficiali in merito, se non il bollettino di qualche giorno addietro riguardo le condizioni di Gabriele Rolando. Una leggera distrazione al bicipite femorale e lo stop di una settimana dovrebbero consentire all’esterno di poter tornare in gruppo con i compagni già a partire dal prossimo lunedi. Stesso discorso per Rivas che in questa stagione non si è ancora visto e per il quale il problema muscolare è stato sicuramente più serio.

La Reggina ha fortemente voluto rinnovare il prestito con l’Inter perchè riconosce in Rivas grandi qualità, già espresse in serie C e che potrebbe ulteriormente mettere in evidenza in un campionato più tecnico come quello di B. Charpentier merita un discorso a parte. L’operazione subìta a metà della passata stagione, un recupero interrotto dal lockdown, la ripresa, l’arrivo a Reggio e la positività al Covid 19. Per l’attaccante i tempi di recupero saranno necessariamente più lunghi.

Oltre al recupero dei due infortunati, mister Toscano potrà contare a pieno regime anche degli ultimi due acquisti Vasic e Sitium.