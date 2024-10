Reggina: Rolando forfait, in campo Delprato

Gabriele Rolando schierato dal tecnico nella formazione titolare per un risentimento muscolare non sarà della partita. Al suo posto sin dal primo minuto Delprato, già messosi in evidenza in occasione della gara di Coppa Italia. Pesante assenza per il tecnico Toscano, in virtù dell’affidabilità del calciatore e della grande prestazione dello stesso Rolando all’esordio contro la Salernitana.