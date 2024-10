Reggina, Rossi: ‘Non dobbiamo cercare alibi con il rigore non concesso’

Al termine di Catania-Reggina, è intervenuto ai microfoni di Antenna Febea il difensore amaranto Marco Rossi, che ai microfoni di Rocco Musolino ha analizzato il match appena trascorso.

“Sapevamo fossa una partita difficile. Li abbiamo affrontati nel loro momento migliore. Loro hanno creato solo due occasioni, nulla di più. Siamo rimasti in dieci alla fine insieme a loro. Andiamo avanti cosi e continuiamo a lavorare. Il campionato è lungo. Dal campo ci è sembrato rigore, ma non possiamo stare qui a recriminare su questo anche se poteva darci una mano. Abbiamo fatto una buona partita in un campo difficile. Non avevano niente da perdere, sono liberi di testa, e questo li facilita.”