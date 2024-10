Reggina, al S.Agata il presidente Gallo segue i lavori

Il massimo dirigente ancora in città. Segue passo dopo passo i lavori al centro sportivo

Grande fermento oggi al centro sportivo S. Agata, tra l’Open Days che ha portato centinaia di bambini all’interno della struttura ed il movimento creato dai lavori di ristrutturazione. Tra gli altri anche il presidente Luca Gallo, felice per il contorno creato dalla presenza dei tanti piccoli atleti ed attento a tutto quello che si sta facendo all’interno del centro sportivo per rimetterlo a nuovo. un’altra scommessa vinta la sua, così come recita il comunicato della società:

Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano che nella giornata di ieri è avvenuto il passaggio di consegne del Centro Sportivo Sant’Agata alla presenza dello stesso massimo dirigente amaranto e del direttore generale Andrea Gianni.

A distanza di un anno il Club amaranto riprende possesso dello storico centro sempre fortino e casa della Reggina dove sono già iniziati i lavori di ristrutturazione in vista della nuova stagione.

Un’altra promessa mantenuta dal presidente Luca Gallo che nella sua permanenza a Reggio Calabria sta seguendo in prima persona i lavori.

