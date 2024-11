Reggina: nessun segnale dal patron Saladini, mentre Inzaghi è vicino ai saluti

La Reggina si prepara alla prossima battaglia, dopo averne perse due tra Covisoc e Consiglio Federale. C’è la forte convinzione da parte dei legali di Felice Saladini di poter fare prevalere le proprie ragioni già dal prossimo step, quello che vedrà la società di fronte al Collegio di Garanzia del Coni. E saremo al 21 di luglio, con una stagione che per tutti è già iniziata dal punto di vista organizzativo e programmatico e che invece dalle nostre parti segna lo stallo assoluto. Nessuna comunicazione in merito a raduni e ritiro, con il rischio che tra qualche giorno inizi il fuggi fuggi generale da parte dei calciatori. In questo senso nessun segnale dall’unico che potrebbe darne essendo rimasto di fatto da solo, il patron Saladini. Nel frattempo Pippo Inzaghi, sotto contratto fino al 2025, è pronto a salutare, per lui potrebbe aprirsi la possibilità di una nuova avventura in medio oriente.

Oggi, invece, nel tardo pomeriggio, manifestazione organizzata dai tifosi in piazza Duomo, l’appuntamento è fissato per le ore 19. Si spera in una grande partecipazione.