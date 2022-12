Reggina, Felice Saladini anticipa le prossime mosse del club amaranto

Dopo l’annuncio in settimana della presentazione al Tribunale di Reggio Calabria del ricorso per la ristrutturazione del debito, notizia accolta con grande entusiasmo da tutto l’ambiente, il patron Felice Saladini ha parlato prima della gara Reggina-Bari ai microfoni di Sky Sport: “Stiamo vivendo un momento straordinario, questa società è stata salvata dalla malsana gestione precedente. Come imprenditore sto continuando a lavorare coinvolgendo competenze che possano portare questo club il più in alto possibile, tutto questo mi piace, è la Calabria che mi piace e che ti spinge ad investire. Inzaghi è uno straordinario entusiasta ed ambizioso. Da lui sono ripartito per rifondare questa società, presto porteremo altri manager. Continuiamo a dialogare con le istituzioni per le strutture, vogliamo riformare il calcio”,