Reggina, Salandria in stand-by: il punto sulla trattativa

S’è parlato tanto, fino ad oggi, della possibilità che l’estate regalasse alla Reggina due graditi ritorni. Prima Rolando Bianchi, sfumato nel corso della settimana, poi Francesco Salandria, centrocampista made in Sant’Agata reduce dalle esperienze di Agrigento e Matera. Il canterano amaranto, classe ’95, ha il contratto in scadenza a fine mese con i lucani e, quindi, sarà libero di accasarsi dove meglio crederà.

Il club di Via Petrara ed in particolare il DS Taibi, già da qualche settimana, ha dimostrato ampio interesse verso uno degli eroi del play-out di Messina del 2015. La situazione, comunque, è abbastanza ingarbugliata. Nonostante una stagione non al top, infatti, il ragazzo è riuscito a suscitare attenzioni anche dalla cadetteria. Inutile dire, quindi, che, in presenza di una proposta dalla B, pur tenendo molto alla sua ex squadra, Salandria non potrebbe che spiccare il volo verso la categoria superiore.

Ad oggi, comunque, è alquanto prematuro pensare di poter definire rapidamente la situazione. Servirà attendere, prima di tutto, la fine dei play-off di Serie B e C, per poi valutare con attenzione tutte le offerte. La Reggina, certamente, rientra nei pensieri del ragazzo, molto legato alla maglia amaranto.

