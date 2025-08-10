Reggina: sconfitta di misura contro la Salernitana al Trofeo Iervolino

Mister Trocini ha fatto girare tutti i suoi calciatori

Test vero all’Arechi tra la Reggina e la Salernitana per la quarta edizione del Trofeo Iervolino. Una gara piacevole nella quale amaranto e granata si sono divisi i tempi. decisamente meglio la squadra di Trocini nella prima parte, cresciuta molto la squadra di casa nella seconda parte.

Prima frazione di gioco con la Reggina che non solo ha tenuto testa alla Salernitana, ma per lunghi tratti ha anche gestito le trame di gioco. In più l’unica vera occasione l’ha creata un Ragusa in grande spolvero, certamente il migliore dei suoi nei primi quarantacinque minuti. Vicini alla mezz’ora si invola sulla destra e serve un grande assist, ma all’ultimo momento Edera viene anticipato sotto porta. In pieno recupero, su una buona ripartenza, Porcino da buona posizione, spara di sinistro e sfiora il palo.

Nella seconda frazione dopo cinque minuti la Salernitana passa in vantaggio grazie ad una conclusione di Achik in diagonale, buttata in rete da Barillà nel tentativo di respingere il tiro. Al ventesimo si è dovuto superare Lagonigro dopo un errore in uscita degli amaranto, sulla conclusione violenta e precisa di Ferrari. Reggina molto meno brillante rispetto alla prima parte e Salernitana in crescita.

Mister Trocini ha modificato nel corso della partita gran parte dei giocatori, ricordando le assenze pesanti di Montalto e Di Grazia, ai quali si è aggiunto Mungo all’ultimo momento. Finisce 1-0 per la Salernitana.