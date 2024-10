Reggina: il saluto di De Falco con una foto significativa

Un pizzico di amarezza per non aver potuto dimostrare pienamente quello che è il suo reale valore, già messo in evidenza nelle sue esperienze precedenti con altre maglie. Andrea De Falco, uno dei grandi nomi arrivati a gennaio è rimasto in amaranto per pochi mesi, nonostante avesse ancora un contratto con la Reggina fino al giugno del 2020. Rescissione consensuale ed il suo passaggio alla Viterbese, ma anche il saluto affettuoso del calciatore attraverso il suo profilo facebook;

“questa è la foto giusta per salutarvi!! ❤ tutti uniti! ragazzi speciali con cui ho vissuto un esperienza breve ma intensa! tiferò sempre per ognuno di voi! in bocca al lupo a tutti ?

