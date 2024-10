Reggina, il saluto di Sandomenico ha il sapore dell’addio

Tra post su facebook e instagram, i giocatori della Reggina mandano messaggi di saluto ai tifosi. Alcuni lanciando già la sfida per il prossimo anno, altri che somigliano molto ad un addio. Come quello di Salvatore Sandomenico, attaccante protagonista della prima parte di stagione e capocannoniere della squadra, al quale come ha ribadito il suo procuratore, non è stato rinnovato il contratto: “E’ finita un’altra stagione con il rammarico di essere usciti troppo presto dai play off.

Ma il calcio è anche questo. Voglio ringraziare tutte le persone che mi sono state vicino nei momenti belli ma soprattutto in quelli brutti a partire dai miei compagni di squadra ma soprattutto un grazie al popolo amaranto che mi ha fatto sempre sentire a casa e un giocatore importante.

Spero e mi auguro che la Reggina e i suoi splendidi tifosi torneranno presto nelle categorie che gli competono”.