Sambiase-Reggina: le formazioni ufficiali. Giuliodori e Grillo in panchina

Mister Trocini punta sul solito undici per continuare la rincorsa al primo posto

Le formazioni ufficiali di Sambiase-Reggina, gara valevole per la 28ª giornata del campionato di Serie D girone I:

SAMBIASE (4-2-3-1): Giuliani; Perri, V. Frasson, Strumbo, S. Frasson; Caporello, Piriz; Carella, Zerbo, Umbaca; Ferraro. A disposizione: Donato, Dell’Acqua, Morra, Cozza, Chianese, Tiveron, Cataldi, Maitini, Costanzo. All. Morelli

REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Vesprini, Adejo, Girasole, Cham; Barillà, Laaribi, Porcino; Renelus, Barranco, Ragusa. A disposizione: Martinez, Capomaggio, Giulidori, Urso, Curiale, Ndoye, Grillo, De Felice, Perri. All. Trocini

Arbitro: Salvatore Marco Testaì di Catania. Assistenti: Stefano Allievi di San Benedetto del Tronto, Domenico Lombardi di Chieti