Gesto dei tifosi del Sambiase da applausi. Ripulito il settore ospiti – FOTO

Se in campo il gioco non è stato spettacolare e poche sono state le occasioni da gol dall’una e dall’altra parte, certamente ci si è divertiti di più guardando e ascoltando quanto messo in atto dalle due curve in fatto di tifo e sostegno verso le squadre. Da una parte i soliti instancabili ed encomiabili tifosi della Reggina, dall’altra, arrivati in gran numero, quelli del Sambiase che non si sono fermati neanche un attimo.

Ma il gesto più bello e meritevole di attenzione, è quello dei tifosi ospiti a fine partita. Una volta terminato l’incontro con la soddisfazione di avere guadagnato un punto importantissimo al Granillo, si sono preoccupati di ripulire l’intero settore, raccogliendo tutto quanto prodotto nel corso della partita e accuratamente riposto all’interno di alciuni bustoni. Standing ovation.

I 590 supporters del Sambiase, insieme al pubblico amaranto, hanno contribuito a far registrare il più alto numero di spettatori in questa stagione: 3639. Fino al match di ieri la gara con più presenze era stata quella all’esordio con la Scafatese (3545).