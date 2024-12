Reggina, Trocini: ‘Barranco? Reggio è una piazza difficile…’

Il match tra la Reggina e la Sancataldese si risolve già nel primo tempo con la doppietta di Porcino. Nella seconda parte qualche occasione per chiuderla e nulla più. Gli amaranto chiudono l’anno con tre punti importanti. Mister Trocini ai microfoni di radio Febea: “Una buona partita, l’unico rammarico è il non aver fatto il terzo gol. Nella seconda parte abbiamo continuato e provato a segnare ancora senza rischiare.

Alcune caratteristiche di determinati giocatori sono fondamentali come quelle di Porcino e quando non c’è pesano. Vorrei avere la fortuna di dare continuità al gruppo senza tira e molla con gli infortuni. In mezzo siamo stati corti nelle scorse gare, non è facile gestire una situazione simile, ma ne siamo venuti fuori.

Le vittorie aiutano a lavorare bene, dal 28 dicembre lavoreremo senza soste, compreso 31 dicembre e 1 gennaio. Ndoye per me è stata una bella sorpresa. Dal primo giorno ho capito che aveva qualità importanti e di prospettiva. Forciniti per me è un titolare, qui ce ne sono almeno quindici, sedici.

Barranco? E’ dura perchè Reggio è una piazza difficile e quando non ha segnato per qualche partita gli ha fatto sentire la pressione. Ha i mezzi per fare gol, oggi gli ho preferito Curiale perchè l’ho visto meglio in settimana. Non devo recuperare Barranco, lui deve solo continuare a lavorare”.