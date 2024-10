Reggina, Sandomenico: ‘Andare via? Non voglio e non potrei. Reggio grande piazza’

E’ stato a lungo inseguito dal direttore Massimo Taibi che poi lo ha definito il grande colpo di mercato. Sottolineandone la sua importanza non solo sul piano del gioco, ma anche delle realizzazioni. E fino al momento i fatti gli stanno dando ragione, visti i cinque gol messi a segno ancor prima di concludere il girone di andata. I colleghi della Gazzetta dello Sport lo hanno intervistato su presente e futuro:

“Andare via a gennaio? Chi sostiene ciò si sbaglia perché in primis non posso trasferirmi per la terza volta, dopo aver disputato una gara con la Juve Stabia. A Reggio io, la mia compagna Pina e mi figlia Asia stiamo molto bene, ambiente meraviglioso e in una grande piazza.

È stata una vittoria sofferta e meritata seppur aiutato dalla fortuna nel gol perché sul rimpallo il pallone mi è capitato tra i piedi, ho superato il portiere e ho messo dentro a porta vuota. Conosciamo i problemi che sta attraversando la società, ma noi ci siamo isolati dando risposte sul campo. I dirigenti ci sono sempre accanto e ribadiscono di stare tranquilli sotto l’aspetto economico che tutto si risolverà nel modo migliore. Il traguardo sarà la salvezza, e personalmente vorrei andare in doppia cifra”.