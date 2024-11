Reggina: Santander non convocato, Inzaghi spiega il perchè

La Reggina conosce la terza sconfitta stagionale, battuta ancora una volta in Emilia e forse dopo una delle partite giocate meno bene in questo avvio di stagione. L’ha vista diversamente mister Inzaghi che ha parlato di ottima prestazione, di dominio territoriale, ma ha mostrato parecchio fastidio per come sono stati subìti i gol. Poi spiega il perchè della mancata convocazione di santander: “Ha avuto un problema muscolare, altrimenti sarebbe venuto con noi e nell’assalto finale certamente poteva esserci utile“.

