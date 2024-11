Parma-Reggina, Inzaghi: ‘Sconfitta incredibile, subito mezzo tiro’

Mal di trasferta per la Reggina di Inzaghi. Al Tardini di Parma arriva il terzo ko stagionale lontano dal Granillo, i gialloblù si impongono 2-0 con le reti di Oosterwolde e Valenti nella ripresa.

Le parole di mister Inzaghi ai microfoni di Antenna Febea al termine della gara persa al Tardini.

“Sono molto arrabbiato, con mezzo tiro in porta abbiamo perso 2a0. Penso che meritavamo di vincere, come a Modena un’altra sconfitta incredibile, Colombi non ha fatto mezza parata. Sul piano della personalità e del carattere sono soddisfatto. Ci potevamo far gol soltanto da soli, è arrivato il gol da un angolo a nostro favore.

Santander out? Ha avuto un problema muscolare, altrimenti sarebbe stato utile nell’assalto finale. Fabbian è stato bravo con i suoi inserimenti, ha colpito di testa 6-7 volte da dentro l’area. Ci sta di andare sotto nel punteggio, ma non come oggi con azione da calcio d’angolo a favore. Guardo la prestazione nel complesso e sono soddisfatto, ma perdere 2-0 gare cosi non deve esistere. Certe partite se non riesci a vincerle, non devi mai perderle. Dobbiamo ripartire e crescere.

Il Parma aveva qualche assente ma ha una rosa da serie A, il rammarico è il non essere andati in vantaggio quando abbiamo avuto le occasioni. Se si è bravi, dagli errori si cresce ulteriormente. La classifica? Continuo a non guardarla, non so nemmeno in che posizione siamo. Ci sono 3-4 squadre fuori concorso, noi possiamo inserirci se saremo bravi a migliorare ad esempio in queste sconfitte immeritate in trasferta. Certe sconfitte, prese nel modo giusto, fanno crescere più delle vittorie”.