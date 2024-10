Serie B: la Reggina perde contro “mezzo” Parma, Ternana in vetta. Risultati e classifica

Prima sconfitta per Cannavaro, esordio con pari per De Rossi, ko interno del Bari

Terza sconfitta in campionato per la Reggina, la seconda consecutiva in Emilia ed ancora davanti a più di 2000 tifosi amaranto al seguito. Stop decisamente diverso rispetto ai precedenti, perchè questa volta Cionek e compagni hanno giocato veramente male contro un Parma privo di nove elementi molti dei quali titolari. Grandissimo colpo della Ternana che sotto di due reti a Benevento, riesce a ribaltare il punteggio. Esordio con pareggio per mister De Rossi.

I risultati della giornata

Venezia – Frosinone 1-3

Benevento – Ternana 2-3

Cagliari – Brescia 2-1

Cittadella – Spal 0-0

Cosenza – Genoa 1-2

Modena – Como 5-1

Palermo – Pisa 3-3

Parma – Reggina 2-0

Bari – Ascoli 0-2

Perugia – Sudtirol 1-2

La classifica

Ternana 19

Reggina 18

Bari 18

Frosinone 18

Genoa 18

Parma 16

Brescia 16

Sudtirol 14

Cagliari 14

Modena 12

Ascoli 12

Cosenza 11

Spal 10

Cittadella 10

Benevento 9

Venezia 8

Palermo 8

Pisa 7

Como 6

Perugia 4