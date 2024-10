La Reggina supera l’Ardore nel finale. L’attenzione è tutta su Barranco

Reggina meno brillante del solito nella circolazione della palla e nelle giocate, deve attendere gli ultimi minuti per avere ragione dell’Ardore, compagine quest’ultima militante nel campionato di Eccellenza. Come sempre accaduto in questi test-match mister Pergolizzi ha fatto ruotare quasi tutti gli elementi a disposizione, anche se nella circostanza di oggi erano sei gli indisponibili. Le reti nel finale di Girasole, dopo una uscita a vuoto del portiere avversario e poi Ragusa sotto porta. L’ultimo allenamento congiunto è programmato per mercoledi contro il Val Gallico.

Ma come detto, le attenzioni maggiori in questo momento sono rivolte alle condizioni di Barranco. L’attaccante è uscito dal campo dopo pochi minuti per un pestone alla caviglia e i gesti di grande dolore mostrati dal calciatore sono apparsi da subito poco rassicuranti. Bisgonerà aspettare l’esito degli esami strumentali per capire l’entità del danno.