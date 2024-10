Reggina-Scafatese: mister Pergolizzi ritrova due attaccanti

Nella gara di esordio contro la Nuova Igea, mister Pergolizzi ha dovuto mischiare le carte nel reparto offensivo, avendo a disposizione come attaccante centrale il solo Curiale, arrivato da poco e collocato in panchina anche per una condizione fisica non ottimale. Si è affidato all’esperto Ragusa che punta non è anche se nel corso della sua lunga carriera diverse volte ha ricoperto quel ruolo. La risposta è stata una doppietta e la certezza di poter contare su un calciatore esperto che sa come si fa gol. Al suo fianco il giovane Perri che, però, per caratteristiche giostra molto più spesso nella zona perimetrale dell’area di rigore.

Leggi anche

Ma per l’attesa sfida con la Scafatese, l’allenatore amaranto avrà certamente a disposizione Barranco, rientrante dalla squalifica e ci sono buone possibilità che venga aggregato anche Rajkovic, l’attaccante arrivato nella prima parte del calciomercato, ma causa infortunio immediato, allenatosi pochissimo con la squadra e quindi a corto di preparazione. Guarito dal problema al polpaccio, il calciatore sta lavorando sul recupero della condizione fisica ed è ormai pronto. Curiale avrà una settimana in più di allenamenti e quindi batteria offensiva che può definirsi al completo, in attesa anche di avere notizie riguardo Rosseti. O meglio su quello che si intende fare con l’ex Siena, di fatto oggi la quarta punta di questo organico.