Reggina: con il rientro degli squalificati, potrebbe cambiare la difesa

Le vittorie alimentano la fiducia e tengono il morale alto. Aiutano a correggere gli errori con maggiore serenità e ti consentono di affrontare con uno spirito diverso la partita successiva. Per questo, il successo con la Nuova Igea, assume un valore elevato insieme all’importanza di impattare al nuovo campionato con la conquista immediata dei tre punti. Siamo d’accordo con Pergolizzi quando sostiene che preparare le gare ormai tutti sono in grado di farlo, la capacità di un allenatore deve essere quella di leggerle e all’occorrenza modificarle. E questo è quello che abbiamo visto dopo pochi minuti tra gli amaranto, con il cambio immediato di modulo nel momento in cui ci si è accorti delle difficoltà che stava presentando il 3-5-2 iniziale.

Leggi anche

Il tecnico è anche avvantaggiato dall’ampia possibilità di scelta all’interno di un organico vasto e di qualità elevata. E per l’incontro di domenica contro la Scafatese, ci saranno i rientri degli squalificati Porcino, Barillà e Barranco, non giocatori qualsiasi, ma elementi indispensabili nello scacchiere amaranto. La loro certa utilizzazione, comporterà necessariamente delle esclusioni e il settore che potrebbe subire delle modifiche sarà probabilmente quello di difesa. Alla prima uscita c’è stato l’inserimento sin dall’inizio dei tre Over Girasole, Adejo e Bonacchi, per l’esordio al Granillo è assai probabile che uno dei due braccetti possa essere un Under da scegliere tra Cham e Mariano. E dando per scontato che Lumia venga confermato tra i pali, gli altri due giovanissimi e super confermati in campo dovrebbero essere Giuliodori e Forciniti.