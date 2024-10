Reggina: qualunque sia la decisione su Martinez, deve essere netta

Oggi la Reggina ha in organico ufficialmente quattro portieri. Martinez, Lumia, Roman Lazar e Druetto, il quinto, Katsaros, si sta allenando con il gruppo e attende l’ok dalla Lega per diventare a tutti gli effetti un calciatore amaranto. Una scelta ampia per il tecnico Pergolizzi che senza mezzi termini, a più riprese, ha fatto intendere che preferisce avere un Under tra i pali, anche se di giovani in questa parte iniziale della stagione ne stanno giocando quattro nell’undici iniziale, nonostante il regolamento ne imponga tre.

Ma la questione Martinez non può rimanere irrisolta, sicuramente per la qualità di un portiere esperto e di sicuro affidamento, ma soprattutto per il rischio di trascinarsi ad ogni episodio discussioni e polemiche. Precisiamo che quanto accaduto a Lumia in occasione della sfida contro la Nuova Igea, è successo anche a portieri di livello, la classica uscita a vuoto che anche in grandi palcoscenici abbiamo visto. Ma è quasi naturale che simili situazioni portino immediatamente a delle reazioni, perchè Martinez oltre a essere bravo, da subito è entrato nel cuore dei tifosi e appare quasi uno spreco non averne considerazione per attriti che si sono creati nel corso di un test amichevole e non ancora risolti. Anche se nelle ultime settimane il tecnico pare abbia mostrato maggiore disponibilità al recupero del rapporto (“Martinez, se vuole, dovrà fare un passo verso di noi”).

Comunque una decisione va presa in un senso o nell’altro, le posizioni di mezzo non portano da nessuna parte, anzi, come detto, ad ogni incertezza del portiere di turno, scatenano discussioni e polemiche. L’allenatore ha dichiarato che Martinez è un giocatore della Reggina, contrariamente a quanto detto su Parodi, ritenuto fuori dal progetto e invitato a cercare nuova sistemazione. La questione deve essere risolta già da questa settimana ed egoisticamente si spera che Martinez possa tornare ad essere coinvolto. Non importa se da titolare o da riserva.