Reggina, siamo vicini alla scelta. E se fosse un colpo a sorpresa?

Per la fine di questa settimana sono attese notizie riguardo il nuovo allenatore

Dovremmo esserci. Entro questo week end il DS Taibi scioglierà il nodo allenatore. Abbiamo ripetuto fino alla noia che l’obiettivo numero uno è Mimmo Toscano, perchè secondo quelli che sono gli intendimenti societari, il tecnico reggino ne sarebbe la figura perfetta.

La situazione contrattuale dell’allenatore, legato ancora per una stagione alla Feralpisalò, le discussioni sull’eventuale durata del nuovo rapporto tra lui e la Reggina ed i confronti sugli interventi da apportare all’attuale organico amaranto, sono stati i punti sui quali le parti hanno dialogato.

Nel frattempo il DS ha allargato il proprio raggio d’azione fissando appuntamenti anche con Bisoli e Colantuono, nel caso in cui la trattativa con Mimmo Toscano per qualsiasi motivo dovesse saltare, ma ha anche dettato i tempi entro i quali bisognerà prendere una decisione. L’attesa dovrebbe essere quasi finita e c’è chi sostiene che non è da escludere il colpo a sorpresa, cioè l’ingaggio di un allenatore con tutte le caratteristiche che abbiamo fino ad oggi sottolineato, ma mai venuto fuori rispetto al solito elenco di nomi.