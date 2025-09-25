Crisi Reggina: lo sfogo social del dottore Nino Zimbalatti
Dopo la sconfitta in casa con la Gelbison, non si placa la rabbia dei tifosi
25 Settembre 2025 - 21:08 | Redazione
Dopo l’ennesima brutta figura rimediata dalla Reggina, il malumore nelle ultime ore è sempre più crescente. Un supertifoso amaranto come il dottore Nino Zimbalatti, sfoga tutta la sua rabbia sui social: “Quale nuova giustificazione per un altra prestazione che ci avvicina ai 10 anni di serie D previsti ma in ogni caso con una societa dotata di un master plan di prim’ordine. La farsa continua. I tifosi amaranto e Reggio calabria meritano ben altro. Vergogna”.