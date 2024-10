Reggina, la sede sociale tra linee moderne e storia del club

Store e sede. Due cose fortemente volute dal presidente Luca Gallo e annunciate non appena è stato ufficializzato il passaggio delle quote e quindi la Reggina diventata di sua proprietà. Una presentazione “folkloristica” così come lo stesso massimo dirigente l’ha definita quella dello Store, con migliaia di tifosi in piazza Duomo, decisamente più sobria quella di questa mattina della sede sociale.

In entrambi i casi, però, vale la pena sottolineare la qualità del prodotto che gli esperti del settore hanno saputo realizzare all’interno delle due strutture. La capacità di rendere moderne e tecnologicamente avanzate le due sedi, ma allo stesso tempo l’intuizione nell’inserimento di tracce di un passato glorioso che appartiene a questa società, con richiami video e fotografici.

“Grazie al presidente per l’ennesima opportunità di fare qualcosa per la città, ispirazione del progetto è la storia del club, giocatori rappresentativi, percorso storico con formazioni significative e momenti significatovi del passato, linee moderne e luce per mantenere una linea stilistica coerente con store e biglietteria”, queste le dichiarazioni dell’architetto Iaquinta, che si è occupato della realizzazione sia dello Store come anche della Sede sociale.