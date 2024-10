Reggina, Settore Giovanile: l’organigramma tecnico della stagione 2019-2020

Contestualmente all’inizio delle attività di Under 17 e Under 15, la Reggina rende noto l’organigramma tecnico per la stagione 2019/20.

BERRETTI

Allenatore: Tobia Assumma

Vice-allenatore: Massimo Sergi

Preparatore atletico: Giuseppe Macrì

Preparatore dei portieri: Giuseppe Pagano

Accompagnatore: Marco Giordano

UNDER 17

Allenatore: Graziano Nocera

Vice-allenatore: Cosimo Saviano

Preparatore atletico: Giuseppe Macrì

Preparatore dei portieri: Giuseppe Pagano

Accompagnatore: Stefano Maressa

UNDER 16

Allenatore: Graziano Nocera

Vice-allenatore: Cosimo Saviano

Preparatore atletico: Giuseppe Macrì

Preparatore dei portieri: Giuseppe Pagano

Accompagnatore: Vincenzo Melasi

UNDER 15

Allenatore: Domenico Zito

Vice-allenatore: Massimo Macrì

Preparatore atletico: Giuseppe Macrì

Preparatore dei portieri: Giuseppe Pagano

Accompagnatore: Vincenzo Melasi

UNDER 14

Allenatore: Domenico Zito

Vice-allenatore: Massimo Macrì

Preparatore atletico: Giuseppe Macrì

Preparatore dei portieri: Giuseppe Pagano

Accompagnatore: Giuseppe Catalano

UNDER 13

Allenatore: Marco Scappatura

Vice-allenatore: Andrea Sorace

Preparatore atletico: Andrea Sorace

Preparatore dei portieri: Giuseppe Pagano

Accompagnatore: Giuseppe Catalano

UNDER 12

Allenatore: Angelo Giordano

Vice-allenatore: Gabriele Minniti

Preparatore atletico: Francesco Curci

Preparatore dei portieri: Giuseppe Pagano

UNDER 11

Allenatore: Vincenzo Sorbara

Vice-allenatore: Gabriele Minniti

Preparatore atletico: Francesco Curci

Preparatore dei portieri: Giuseppe Pagano

UNDER 10

Allenatore: Giuseppe Misiti

Preparatore atletico: Francesco Curci

Preparatore dei portieri: Giuseppe Pagano