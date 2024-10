Reggina, sfogo di Praticò: “A Reggio non si capisce realtà. Abbandonati, non ci ha mai aiutato nessuno”

Il presidente amaranto ai microfoni di Antenna Febea dopo il pareggio con la Juve Stabia: “Peccato, avremmo potuto vincerla per quanto fatto nella ripresa. Abbiamo giocato bene contro la prima in classifica, magari fossimo stati al Granillo avremmo potuto ottenere i tre punti. Situazione Granillo? Si sarebbe dovuto risolvere a tempo debito non a campionato in corso. Non c’è Tizio contro Caio, ci siamo permessi di mettere per iscritto per raccontare ai tifosi cosa sta succedendo. Le carte sono pubbliche, mi dispiace se qualcuno ha preso questo come uno sgarbo. In questi tre anni non ci ha mai aiutato nessuno. Quest’anno ci sono troppe cose che stanno andando diversamente da come sarebbero dovute andare, in tanti si devono fare un esame di coscienza e valutare con più serenità il lavoro della società. Situazione futura? Questa categoria è dura da affrontare, bisognerebbe approfondire e valutare tutti i particolari, dopo si potrebbe giudicare. Noi comunque andiamo avanti con il nostro lavoro. Stipendi e fideiussione? Si fa a gara a chi butta la società invece di aiutarla, in questa città non si capisce la realtà”.