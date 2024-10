Reggina, si cerca un portiere. Spunta un altro giovane

L’ottima stagione con la maglia dell’Arzechena nel campionato di seri D, ha posto all’attenzione di diversi club il giovane portiere Fabio Cancelli, in scadenza di contratto con il Milan. Classe 98 e assistito da Luis Vizzino, pare possa esser un profilo di interesse per la Reggina, alla ricerca di un estremo difensore, visto che arrivare a Cucchietti diventa sempre più complicato. C’è da superare, però, una buona concorrenza, fermo restando che Cancelli non è l’unico portiere che il DS Taibi sta seguendo.