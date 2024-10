Reggina, si perde un altro obiettivo? C’è la Vibonese su due ex amaranto

Se per la costruzione del centrocampo il DS Taibi le piccole difficoltà incontrate è riuscito a superarle, stessa cosa non la si può dire invece per il reparto difensivo.

Ad oggi, ipotizzando l’utilizzo di Navas come esterno destro, lui che ha caratteristiche anche da centrocampista, praticamente tutto da ricostruire il pacchetto arretrato. Partendo dall’estremo difensore. Si era puntato su Cucchietti ma gli obiettivi del ragazzo e del suo procuratore sono altri, Confente è diventato l’obiettivo numero uno e pare che per il giovane del Chievo si sia in dirittura d’arrivo.

Dell’incontro con il procuratore di Laezza si è già detto, come anche della trattativa interrotta con Gianola. Esterno sinistro e soprattutto un forte centrale per la composizione della difesa a quattro. Carini, ex Paganese è un obiettivo reale, di Camilleri se ne parla da giorni, ma pare che sull’ex amaranto ci sia un fortissimo pressing della Vibonese di Nevio Orlandi.

Ed a proposito di Vibonese, la compagine neo promossa in C, avrebbe come idea quella di rinforzare il proprio centrocampo con un altro ex amaranto, Alessandro Provenzano.

Tornando alla Reggina, oggi su Gazzetta dello sport si parla di Nebil Caidi, classe 88, fisico possente, da diverse stagioni centrale difensivo del Teramo.