Reggina, si è sbloccata la situazione Porcino. L’esterno va via

La situazione si è sbloccata in questi minuti. Toti Porcino è pronto a salutare la Reggina per accasarsi in quella che da sempre è stata la sua prima scelta in serie C.

Dopo un pomeriggio convulso ed il rischio di concludere la giornata senza novità, ecco che finalmente la decisione di trasferirsi in Sicilia per una nuova avventura.

La società rossoazzurra ha sempre tenuto in considerazione l’idea di poter avere l’esterno il quale, fino alla mattinata di oggi, ha atteso l’apertura di qualche spiraglio per una chiamata dalla cadetteria. A poche ore dalla chiusura, a meno di clamorosi colpi di scena, Toti Porcino dirà di si al Catania, probabilmente lo ha già fatto (contratto triennale?).

M.F.