Reggina-Siracusa, la voce dei tifosi amaranto: “Sconfitta meritata”

di Domenico Suraci – Ritorna la rubrica la voce dei tifosi, con opinioni raccolte a caldo subito dopo la fine delle gare interne della Reggina. Su Citynow.it, gli impegni in campionato degli amaranto sono raccontati con istantanee durante i match casalinghi dallo stadio “Oreste Granillo”, il resoconto sportivo di Pasquale Romano, la gallery fotografica di Antonello Diano e con le voci post partita di tifosi, addetti ai lavori e di semplici appassionati.

Ai microfoni di Citynow:

Eva Giumbo – (Giornalista): “Una partita che abbiamo affrontato male, senza gioco e mordente. Una squadra spenta che paga ancora una volta, lo scotto del turno infrasettimanale, non siamo riusciti a gestirla fisicamente. La pausa sarà importante sperando che non diventi controproducedente se gestista male”.

Maurizio Gangemi – (Giornalista): “Non mi aspettavo una partita così, l’allerta me l’aveva data Mister Maurizi che diceva di essere preoccupato per l’impegno troppo ravvicinato con sabato. Due “erroracci” nel momento delle segnature, poi la squadra si è sgretolata. La pausa arriva nel momento giusto, dobbiamo immediatamente ricaricare le batterie e presentarci contro il Lecce con la solita verve”.

Giovanni Latella – (Delegato sport del Comune di Reggio Calabria): “Non siamo scesi in campo, partita scialba. Fin ad ora abbiamo disputato un ottimo campionato, avremmo dovuto fare risultato oggi, adesso pensiamo alla prossima gara, dopo una pausa che arriva al momento giusto”.

Paolo Ficara – (Giornalista): “Un match iniziato bene da parte della Reggina, i primi 10 minuti si sono dimostrati un fuoco di paglia. Con i primi tre tiri sono stati realizzati due goal e soprattutto i siciliani non hanno fatto più muovere gli amaranto. La pausa va gestita bene, non pensare sia una “vacanza”. Era capitato di perdere durante l’infrasettimanale contro il Cosenza, con un assetto simile a quello di oggi, il risultato si è confermato negativo anche contro il Siracusa”.

Enzo Gullo – (Tifoso amaranto): “La parita è stata scialba, in due contropiedi il Siracusa ha finalizzato, speriamo che cambi immediatamente il ritmo nelle prossime partite ritrovando lo spirito delle giornate fin ora disputate”.

Franco Pellicanò – (Presidente USSI Calabria): “L’allenatore ha osato troppo contro il Siracusa, che vince spesso in trasferta. Conoscendo i siciliani e il loro contropiede e l’utilizzo ottimale delle fasce, la Reggina doveva essere impostata diversamente. Nel secondo tempo gli ospiti non hanno voluto infierire, gestendo. L’allenatore doveva impostare diversamente dando di più anche in vista della sosta che dovrà immediatamente determinare un cambio di spirito, rimanendo umili, per raggiungere una tranquilla salvezza”.

Andrea Ripepi – (Giornalista): “Una sconfitta che brucia, il Siracusa ha meritato contro una Reggina non all’altezza. Abbiamo pagato come con Cosenza e Trapani il turno infrasettimanale. Attenzione adesso a non perdere la calma e guardare con fiducia al prosieguo del campionato, recuperando la mentalità giusta”.