Reggina-Siracusa, le formazioni ufficiali: cambia modulo Cevoli

Sono state diramate le formazioni ufficiali con cui scenderanno in campo, alle ore 14:30, Reggina e Siracusa nella sfida valida per la sesta giornata del girone C del campionato di Serie C 2018/2019.

REGGINA (4-4-1-1): Confente; Kirwan, Conson, Solini, Mastrippolito; Zibert, Salandria, Sandomenico, Tulissi; Ungaro, Tassi. ALLENATORE: Roberto Cevoli.

SIRACUSA (4-4-2): Gomis; Daffara, Turati, Bertolo, Del Col; Fricano, Tuninetti, Rizzo, Orlando; Diop, Vazquez. ALLENATORE: Raciti-Pagana.

