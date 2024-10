Reggina, Solerio: ‘Un onore vestire questi colori. Grazie di cuore’

La nostra anticipazione trova conferma nelle parole del difensore Solerio che attraverso il proprio profilo saluta i tifosi amaranto e dispensa ringraziamenti: “Non so precisamente cosa dire….se non ringraziare chi mi ha portato qua dandomi la possibilità di giocare in una piazza così importante è storica se pur solo per 6 mesi….è stato un grande onore vestire i colori amaranto avendo visto soprattutto quali campioni lo fecero prima di me..

Ringrazio di cuore i miei fantastici compagni di viaggio, i miei leoni con cui mi sono trovato benissimo sia dentro che fuori dal campo…per non parlare del magnifico staff che mi ha sempre sostenuto e aiutato quando venivano chiamati in causa….onorato aver fatto parte della società @reggina 1914 GRAZIE❤️ E Forza Reggina!

Grazie a tutti per bei messaggi che mi avete scritto questo mi dà ancora più forza e mi fa sentire orgoglioso! grazie ❤️