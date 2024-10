Reggina, sondaggio per un difensore ex amaranto. Sarebbe un ritorno inaspettato

Si tratterebbe di un interessante ritorno in casa amaranto. Secondo Gianlucadimarzio.com, la Reggina avrebbe effettuato un sondaggio per riportare nella squadra della sua città Gaetano Ungaro, ultima stagione con la maglia del Potenza in serie D con la quale ha vinto il campionato.

Ungaro, oltre ad essere cresciuto nel settore giovanile della Reggina, vi ha anche giocato ed in qualche modo è entrato nella storia ultima della vecchia società, essendo uno dei protagonisti del doppio play out vinto contro il Messina che regalò la salvezza alla squadra guidata in quella circostanza da Giacomo Tedesco.

Si ricorda che il difensore classe 87 è il genero dell’ex presidente della Reggina Calcio Lillo Foti.