Reggina: adesso la sosta poi l’Entella con il cambio di orario

La Reggina si gode i quattro punti conquistati in queste prime due giornate di campionato. Il percorso è identico a quello della passata stagione fino al momento, ma chiaramente siamo ancora agli inizi. Mister Toscano ha preso appunti e lavorerà per migliorare tutti quei piccoli dettagli che nel corso delle due gare non gli sono piaciuti, pur ritenendosi soddisfatto nel complesso della doppia prestazione.

Nel frattempo ci sarà modo per integrare gli ultimi arrivati come Vasic e Sitium. Soprattutto quest’ultimo, tesserato e mandato subito in panchina, potrebbe rivelarsi una delle armi vincenti di una squadra che in modo particolare sulle corsie esterne, produce gran parte della propria manovra. Una pausa opportuna anche per recuperare l’affaticato Rolando, pronto per la sfida con il Pescara e fermatosi un attimo prima di scendere in campo per un fastidio muscolare.

Si ricorda che rispetto all’orario previsto, il match di sabato 17 ottobre contro l’Entella si anticiperà alle 14.